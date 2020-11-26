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У Федерації профспілок заявили про арешт колишнього штабу Майдану - київського Будинку профспілок

У ФПУ також анонсували зустріч із журналістами, на якій "буде оприлюднена вся офіційна інформація".

У Федерації профспілок заявили про арешт колишнього штабу Майдану - київського Будинку профспілок
Фото: Макс Требухов

Печерський районний суд міста Києва 3 листопада заарештував Будинок профспілок, який був штабом під час Майдану і згорів узимку 2014 року, та іншу нерухомість Федерації профспілок України (ФПУ).

Про це заявили у Всесвітній федерації профспілок, передає Інтерфакс-Україна.

"Печерський районний суд Києва заарештував Будинок профспілок та іншу нерухомість Федерації профспілок України. Рішення було ухвалено ще 3 листопада, а оприлюднено 23 листопада. У ФПУ про це дізналися сьогодні зі столичної преси", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в четвер уранці.

У ФПУ також анонсували зустріч із журналістами, на якій "буде оприлюднена вся офіційна інформація про реальний стан справи, в якій виявилося дуже багато замовчуваних деталей".

Згідно з оприлюдненим у судовому реєстрі рішенням, арешту за клопотанням Офісу генерального прокурора підлягають, зокрема, санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Києві, Ірпені та Одесі, готель у Трускавці, столичний Будинок профспілок на майдані Незалежності, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок на алеї Героїв Небесної сотні, навчально-спортивна база "Святошин", ресторанний комплекс та інша нерухомість на Трухановому острові, гаражний комплекс на понад 7,6 тис. кв. м і низка інших об'єктів нерухомості в центрі Києва.

Як зазначено в судових рішеннях, досудове розслідування встановило, що службові особи Федерації профспілок та інші суб'єкти господарської діяльності привласнили низку об'єктів державної нерухомості в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу. 

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудовано. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року. 

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. 

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом. Докладніше про це читайте в інтерв'ю LB.ua з директором музею Ігорем Пошивайлом.

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