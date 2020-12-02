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НАЗК у 2020-му виявило незадекларованого майна майже на 500 мільйонів

З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень.

НАЗК у 2020-му виявило незадекларованого майна майже на 500 мільйонів
Фото: depositphotos/IuriiSokolov

Національне агентство з питань запобігання корупції за 10 місяців 2020 року виявило незадекларованого майна на 497 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Аби знову нагадати, чому важливе відновлення повноважень НАЗК, та показати, який внесок для запобігання та протидії корупції здійснив кожен наш працівник та працівниця – ділимося результатами роботи Агентства", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що ці результати охоплюють період з 15 січня по 27 жовтня 2020 року. Адже саме у січні розпочалося повне перезавантаження роботи НАЗК, і саме результати роботи нової команди стали причиною жовтневого рішення КСУ.

З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень.

На майже 900 млн грн було передано правоохоронцям матеріалів про незадекларовану інформацію, яку приховала колишня команда НАЗК.

Фото: пресслужба НАЗК

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

29 жовтня уряд зобов'язав НАЗК відкрити доступ до електронних декларацій.

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