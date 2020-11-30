Судді ВАКС поскаржилися на втручання у їхню діяльність (оновлено)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України звернулася до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора України із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Так, одним з членів ВРП витребувано копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, з метою оцінки вчинених суддею процесуальних дій та ухвалених рішень. Поряд із цим, витребування матеріалів супроводжувалося попередженням про притягнення судді до відповідальності, у випадку невиконання такої вимоги. На думку суддів, такі дії члена ВРП мають ознаки конфлікту інтересів, оскільки він здійснює розгляд скарги НААУ, членом якої є вказаний член ВРП", - йдеться в повідомленні.

Також, колегія суддів ВАКС заявила про відвід зазначеному члену ВРП, оскільки його дії викликають сумнів у його неупередженості.

"Таким чином, ураховуючи положення частини третьої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за якими суддя не зобов'язаний надавати пояснення щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, колегія судів ВАКС вважає вимогу члена ВРП надати копії матеріалів справи, розгляд якої не закінчений, такою, що суперечить принципу незалежності суддів та є проявом втручання в їхню діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя", - додали у ВАКС.

Оновлення. Вища рада правосуддя закликала суддів ВАКС "не перекручувати інформацію і не створювати видимість упередженого ставлення до них". У ВРП зазначили, що рішення ради стосовно всіх без винятку суддів ґрунтуються виключно на законі.

У раді зазначили, що згідно з чинним законодавством член ВРП, котрий перевіряє скаргу, має право витребувати матеріали судової справи щодо завершеної процесуальної дії.

"Член ВРП з огляду на те, що на запит щодо завершеної процесуальної дії пояснення не були надані, просив надіслати завірені копії ухвал суду. Наявність ухвал свідчить про завершення певних процесуальних дій. Ознайомитись з цими ухвалами у члена ВРП можливості не було через те, що вони не були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень", - пояснили в ВРП.

У раді зазначили, що на поточний момент жодне рішення з зазначеної скарги не приймалося. Триває перевірка. Уточнюється також, що член ВРП, який зажадав копію постанови, не приймає участі в ухваленні рішення за скаргою.

Нагадаємо, у жовтні ВАКС заявив про тиск на суддів у справі про розкрадання 98 млн грн "Укрзалізниці". Один з обвинувачених та його адвокати створили штучні підстави для оголошення відводу суддям.