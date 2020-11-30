Суд скасував замороження акцій Костянтина Жеваго у Полтавському ГЗК

У Ferrexpo зазначають, що рішення суду про скасування обмеження на 50,3% акцій FPM не може бути оскаржене.

Суд скасував арешт 50,3% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Ferrexpo Poltava Mining), який належить Ferrexpo AG Switzerland Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє швейцарська залізорудна компанія з штаб-квартирою в Україні Ferrexpo.

"Ferrexpo повідомляє, що домоглася успіху у своєму клопотанні до українського суду про скасування обмеження, що стосується 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining ( FPM"), що належать Ferrexpo AG Switzerland", - повідомляє компанія в пресрелізі на своєму сайті.

Як зазначається, 19 червня 2020 року компанія оголосила, що районний суд першої інстанції наклав обмеження на 50,3% акцій Полтавського ГЗК. Ferrexpo безуспішно оскаржувала цю постанову суду.

"Після нового клопотання про скасування обмеження, яке було подано до суду в листопаді 2020 року, Групі вдалося скасувати це обмеження. Група розуміє, що нове рішення суду про скасування обмеження на 50,3% акцій FPM не може бути оскаржене", - повідомляє Ferrexpo.

Нагадаємо, мільярдер Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 році він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру ProZorro.Продажі Олексію Мовчану.

9 жовтня минулого року Жеваго був оголошений в розшук Державним бюро розслідувань у зв'язку з підозрами в розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", оголошеного банкрутом у 2015 році. У вересні Жеваго не прийшов у ДБР на вручення підозри, після чого бюро оголосило його в нацрозшук.

Жеваго також закидають декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу), а саме - відсутність у декларації наявності фінансових зобов'язань на суму понад 10 млн гривень у 2015 та 2016 роках, а також понад 9 млн гривень у 2017 році.