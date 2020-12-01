Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Последняя бандероль
Последняя бандероль
ГоловнаПраво

Обвинувачений у нападі на Веремія відмовився оскаржувати запобіжний захід

Адвоката Бялая не було через відпустку. Від іншого захисника обвинувачений відмовився.

Обвинувачений у нападі на Веремія відмовився оскаржувати запобіжний захід
Павел Бялай
Фото: Катерина Серко

Розгляд апеляційної скарги щодо ухвали Шевченківського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Павлу Бялаю, обвинуваченому у нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, не відбувся через відсутність адвоката.

Як повідомляє Суспільне, адвоката Бялая не було через відпустку. Від іншого захисника Бялай відмовився, тож суд закрив засідання і автоматично відмовив у апеляції.

Бялай, який нині перебуває у СІЗО, брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

Бялая затримали 9 березня 2017 року і звинуватили за 4 статтями Кримінального кодексу, зокрема в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, а також у хуліганстві та перешкоджанні мирним зібранням.

За версією слідства, Бялай стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Так звані "тітушки" зупинили таксі, витягли з нього журналіста Веремія та Олексія Лимаренка. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія.

За версією слідства, безпосередньо у Веремія стріляв інший учасник групи "тітушок" - Джалал Алієв, який зараз переховується.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також