Обвинувачений у нападі на Веремія відмовився оскаржувати запобіжний захід

Адвоката Бялая не було через відпустку. Від іншого захисника обвинувачений відмовився.

Розгляд апеляційної скарги щодо ухвали Шевченківського райсуду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Павлу Бялаю, обвинуваченому у нападі на журналіста В'ячеслава Веремія, не відбувся через відсутність адвоката.

Як повідомляє Суспільне, адвоката Бялая не було через відпустку. Від іншого захисника Бялай відмовився, тож суд закрив засідання і автоматично відмовив у апеляції.

Бялай, який нині перебуває у СІЗО, брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

Бялая затримали 9 березня 2017 року і звинуватили за 4 статтями Кримінального кодексу, зокрема в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, а також у хуліганстві та перешкоджанні мирним зібранням.

За версією слідства, Бялай стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Так звані "тітушки" зупинили таксі, витягли з нього журналіста Веремія та Олексія Лимаренка. Спочатку їх жорстоко побили, а потім вистрілили у Веремія.

За версією слідства, безпосередньо у Веремія стріляв інший учасник групи "тітушок" - Джалал Алієв, який зараз переховується.