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В Раду подано законопроєкт, який позбавляє Зеленського права призначати директора НАБУ

Законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни до статей 1 і 6 закону про НАБУ.

В Раду подано законопроєкт, який позбавляє Зеленського права призначати директора НАБУ
Фото: president.gov.ua

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Текст законопроекту оприлюднений на сайті парламенту.

Ініціаторами документу є прем’єр-міністр Денис Шмигаль та низка нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також на забезпечення гарантій незалежності Національного бюро та стабільності його функціонування.

Законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни до статей 1 і 6 закону про НАБУ, якими:

  • визначити, що Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону;
  • встановити повноваження Верховної Ради України приймати рішення про звільнення директора Національного бюро з посад за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 6 закону;
  • визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення директора НАБУ в порядку, визначеному ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України", але не пізніше спливу строку його повноважень.

Наразі чинним законом про НАБУ передбачено, що Верховна Рада може ухвалити рішення про звільнення директора бюро з посади лише за наявності певного переліку підстав, що визначені пунктами 6-12 частини четвертої статті 6. Загалом таких пунктів 13. 

При цьому, щоб запустити цей процес у парламенті, спочатку має бути пропозиція не менш як третини (150) народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Так, у запропонованому законопроекті пропонується прибрати згадку про президента із закону про НАБУ, у тому числі й у частині його повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади директора Національного бюро.

Очікується, що ухвалення цього законопроекту, серед іншого, дозволить забезпечити стабільність функціонування НАБУ та роботу його керівництва.

Нагадаємо, 27 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. В рішенні КСУ вказано, що Конституція містить вичерпний перелік посад, призначення на які здійснюється президентом України. Директора НАБУ серед них немає. Тому Конституційний Суд вирішив, що, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.

Згідно з рішенням КСУ, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

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