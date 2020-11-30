НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно надання неправомірної вигоди голові ФДМУ

Обвинувачені запропонували голові ФДМУ України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод".

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за поданням Національного антикорупційного бюро скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна України.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"17 червня 2020 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно двох осіб, викритих на наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України. Із третім співучасником злочину прокурор САП уклав угоду про визнання винуватості, яку 28 травня 2020 року затвердила колегія суддів Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфікують за ч.4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Слідство встановило, що обвинувачені запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Відповідно до задуму, це могло допомогти налагодити співробітництво між заводом і низкою приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину. Неправомірну вигоду планували надавати частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей.

Детективи НАБУ викрили зловмисників під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США.

В НАБУ також зазначили, що у межах розслідування встановили й інші факти неправомірних дій з боку підозрюваних, зокрема пов’язаних із пропозицією надання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні концесії з володіння низкою ТЕЦ та відтермінування приватизації одного з державних підприємств в Одесі.

Нагадаємо, у липні співробітники Національного антикорупційного бюро затримали чоловіка, який намагався за 800 тис. дол. США підкупити голову Фонд державного майна України. Це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП у співпраці з головою Фонду Дмитром Сенниченком.