Власник згорілого одеського готелю "Токіо Стар" помер від коронавірусу

Одеський бізнесмен, власник згорілого готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний помер сьогодні в одній зі столичних клінік.

Про це повідомила "Думська".

Зазначається, що 48-річний бізнесмен помер від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Вадим Чорний - власник одеських готелів "Зірка" та "Токіо-стар" (згорів у 2019 році, тоді загинуло дев'ять людей), будівлі колишнього ресторану "Київ" та підземного торгового центру на Грецькій площі.

У 1994-1998 роках він був депутатом Одеської міської ради. У 1998 - 2002 роках - мером Арциза Одеської області (на момент виборів Чорному було лише 26 років). За час перебування Чорного на посаді мера Арцизу, міськвиконком був повністю ліквідований. Персонал міської ради при ньому складався лише з чотирьох осіб. У 2011 році Чорний очолив одеське комунальне підприємство "Спеціалізований підрозділ з монтажу та обслуговування" (СМЕП).

Також Чорний був кандидатом на посаду мера Одеси у 1998 та 2010 роках. Лідер Спілки анархістів України з 2002 року. Автор книги "Ісус, який не знав Христа".

Нагадаємо, трагічна пожежа в готелі "Токіо Стар" і розташованому над ним готелі "Паровоз" сталася 17 серпня 2019 року. У колишній будівлі трамвайного депо загинули дев'ятеро осіб, у тому числі одна дитина, ще десять людей постраждали. Основна версія пожежі - коротке замикання в електрощитовій.

Власник готелю Чорний був затриманий, він заявляв, що готовий нести повну відповідальність, якщо її буде встановлено. 20 серпня суд обрав йому запобіжний захід - 60 днів без застави. Чорнийназвав рішення суду "політичним замовленням". Пізніше суд встановив заставу у розмірі 53 млн грн. 24 червня 2020 року Київський районний суд Одеси розглянув клопотання прокуратури та адвокатів Чорного та відмовився продовжувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, у справі про пожежу було затримано ще трьох людей.