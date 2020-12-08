Growford Institute та Інститут Горшеніна презентували український переклад книги британського фінансиста Тернера

Growford Institute та Інститут Горшеніна презентували український переклад книги вченого і практика-фінансиста з Великої Британії Едеіра Тернера "Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів".

Презентація відбулася у межах круглого столу "Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі", який провели Growford Institute та Інституту Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

У книзі фінансист розкриває причини і наслідки фінансових криз, зокрема, на прикладі кризи 2008-2009 років. Автор аналізує, чому відбуваються сучасні кризи та як запобігати їх руйнівним ефектам.

Тернер досліджує особливості накопичення боргових зобов'язань у приватному та державному секторах, а також пропонує власний погляд на реформування фінансової системи.

Учасники круглого столу обговорили ключові ідеї книги та можливості їх застосування в економіці.

"Для України було важливо перекласти цю книгу. Вона насправді є дуже актуальною і для України 2019-го року, коли ми це зробили, і для України 2020 року, яка постала перед новими викликами в умовах пандемії коронавірусу. Тому ті тези, які виклав Е. Тернер в своїй книзі, є дуже актуальними зараз... Ми з радістю презентуємо ті речі, які ми б хотіли донести загалу, експертному середовищу", - заявив під час презентації засновник Growford Institute Віталій Ломакович.

Нагадаємо, у межах круглого столу Едеір Тернер заявив, що Україні доведеться переконувати МВФ у потужних антикорупційних механізмах для отримання локальних преференцій. За його словами, потужність боротьби з корупцією тісно пов'язана з макроекономічною дисципліною. Оптимальна політика, ймовірно, вимагає більшого рівня макроекономічного гнучкості при ефективному застосуванні анти-корупційних механізмів.