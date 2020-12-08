У центрі Києва, поблизу із входом до станції метро “Майдан Незалежності” сталася бійка. Один з її учасників отримав ножове поранення в живіт, від якого помер.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Зазначається, що нападник втік з місця події. За інформацією журналістів, підозрюваного звати Віктор. Він середньої тілобудови, 165 см зросту, вдягнений у чорні штани, чорну (або чорно-сіру) куртку та чорно-помаранчеву шапку.

У поліції згодом підтвердили інформацію про вбивство 30-річного чоловіка. Зазначається, що повідомлення про конфлікт до столичної поліції надійшло о 20:10. На місце події були направлені наряди поліції та слідчо-оперативні групи.

"Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт у ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події. Учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавленням волі.

Нагадаємо, у Трускавці на території приватного подвір’я виявили тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Ним виявився 50-річний Зіновій Пристай, – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.