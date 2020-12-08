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На Львівщині 2-річний хлопчик підпалив себе, граючись сірниками

Врятувати дитину не вдалося.

На Львівщині 2-річний хлопчик підпалив себе, граючись сірниками

У Жидачеві Львівської області дворічний хлопчик загинув внаслідок необережного поводження з вогнем. Як встановили поліцейські, хлопчик разом з  чотирирічною сестрою та шестирічним братом перебували вдома самі, без нагляду дорослих.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Попередньо встановлено, що хлопчик віком 2 роки 8 місяців бавився сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг. Коли сталася трагедія, діти перебували без нагляду дорослих, оскільки мати була на роботі.

"Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка – вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як в подальшому встановили лікарі, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалось", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені в лікарню для медогляду. Загрози їхньому життю немає.

Як повідомляли, на Кіровоградщині пожежа забрала життя чотирьох людей, з яких двоє - малолітні діти.

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