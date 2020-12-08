На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та дотримуються мирних домовленостей.
Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.
"Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби, 7 грудня, проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат і поранень у лавах ООС не було.
За даними української розвідки, окупанти стягують артилерію і танки до передової.