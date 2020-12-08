Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша

Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша
Фото: Макс Левин

Ситуація на Донбасі залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та дотримуються мирних домовленостей.

Від початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

"Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 7 грудня, проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат і поранень у лавах ООС не було.

За даними української розвідки, окупанти стягують артилерію і танки до передової.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також