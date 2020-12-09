У будівлі колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови розташований кінотеатр ім. Котляревського і низка закладів.

У центрі Полтави згорів кінотеатр ім. І. П. Котляревського, розташований у будівлі колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Полтавській області.

Зазначається, що 9 грудня о 4:30 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе на вул. Соборності в центрі Полтави.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе площею близько 150 кв. м, також вогонь суміжними приміщеннями поширився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

Наразі ліквідація пожежі триває. Горіння ліквідовано на площі 600 м. кв. До гасіння залучено 56 чол. особового складу та 14 одиниць техніки ДСНС.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

Фото: pl.dsns.gov.ua

У поліції Полтави повідомили про відкриття провадження по факту масштабної пожежі у будівлі кінотеатру ім. Котляревського. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронцям попередньо відомо, що о 3:10 до будівлі виїхали співробітники охоронної фірми "Явір-2000", тому що на об’єкті зникла сигналізація. Вони не побачили нічого підозрілого, а згодом сигнал відновився. Однак о 3:35 він знову зник. Тоді охоронці почали викликали адміністратора закладу "Терраса", на що пішов певний час. Тільки о 4:15 стало очевидно, що у будівлі відбувається пожежа, свідки почули всередині гучний "хлопок", інформує видання "Полтавщина".

Попередньо відомо, що камери відеоспостереження не зафіксували біля будівлі сторонніх осіб, окрім охоронців "Явору". Однак записи ще будуть ретельно переглядатися.

За інформацією ДСНС, станом на 8 ранку згоріла центральна та права частина будівлі. Покрівлю над лівою частиною будівлі вдалося зберегти. Повністю вигоріли заклади "Версаль", "Граммофонъ" і "Терраса". Майже неушкодженими залишилися магазини на першому поверсі будівлі. Причину пожежі встановлюють слідчі.

Також у зв’язку з пожежею рух транспорту центральною частиною міста тимчасово обмежено.