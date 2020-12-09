Перепис населення перенесуть вшосте, тепер - на 2023 рік (оновлено)

Кабінет міністрів планує погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

Відповідний проєкт постанови уряду буде винесено на розгляд Кабміну сьогодні.

Раніше про те, що перепис населення перенесуть на 2023 рік, повідомляв міністр Кабміну Олег Немчінов.

Оновлення. Сьогодні створено робочу групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проєктного документу для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року. Спільну заяву підписали Кабінет міністрів, Держслужба статистики і Фонд ООН у галузі народонаселення, повідомив Олег Немчінов.

За його словами, створення робочої групи із залученням міжнародних експертів – важливий етап для підготовки до якісного проведення перепису за реєстрами.

"Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші", - пояснив Немчінов.

Він нагадав, що робота над проведення перепису населення раунду 2030 року за реєстровим або комбінованим методом розпочалась на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 серпня 2019 р. Для цього готуються відповідні документи про внесення змін до деяких законів України в сфері державної статистичної діяльності, зокрема до закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".

"Перепис населення за реєстрами – це майбутнє, якого не уникнути", - додав Олег Немчінов.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Кабінет Міністрів не планує проводити перепис населення цього року.

У лютому 2020 року Кабмін повідомив, що має намір визначитися з моделлю проведення перепису населення у 2020 році до червня.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників.

Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.