Шахтарі в різних областях оголосили протест з вимогою повернути заборгованість за зарплатою

Гірники у низці шахт оголосили протест через заборгованість за заробітною платою, частина з них прийшла під Кабмін.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Михайло Волинець.

"У м. Нововолинську (Волинська область. – Ред.) гірники 2 зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. На цей час на шахті працює слідча група. Нагнали туди поліцейських. Сьогодні шахтарі шахти "№ 9 Нововолинська", з 1 зміни відмовилися спускатися в шахту – організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП "Волиньвугілля", - написав Волинець.

Нардеп зазначив, що триває протест у підземних умовах 75 гірників шахти "Лісова" на Львівщині. Також на Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селидіввугілля").

"На шахті "Капітальна" у м. Мирнограді (Донецька обл. – Ред.) шахтарі остаточно припинили всі роботи. На цей момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради. Також сьогодні відбудеться пленарне засідання міської Ради м. Мирноград. Шахтарі ДП Мирноградвугілля звернуться до місцевих депутатів, щоб ті під час пленарного засідання розглянули питання, підняті в резолюції протестувальників. Головним чином – щодо зарплатної заборгованості та стабільної роботи підприємства", - додав Волинець.

Сьогодні зранку біля будівлі Кабміну розпочалася акція протесту працівників ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн -, заборгованості з заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК", відновити повноцінну роботу підприємства.

Нагадаємо, в середині жовтня на КЗРК шахтарі завершили 43-денний страйк і вийшли на поверхню.

3 вересня працівники шахт оголосили підземний протест у залізорудному комбінаті Кривого Рога. Люди вимагали підвищення зарплат та покращення умов праці.