У Франції знову протестують через закон про захист поліції

Багато мітингувальників були одягнені в жовті жилети.

У Парижі, столиці Франції, тисячі людей протестують проти насильства з боку поліції та закон "про глобальну безпеку".

Про це повідомляє Le Figaro.

Мітингувальники пройшли маршем центром Парижа. Вони несли транспаранти з написом: "Рівність, свобода, братерство, для кого?"

В акції також взяли участь великі профспілки. Багато мітингувальників були одягнені в жовті жилети.

Кілька разів виникали сутички з правоохоронцями. Як повідомила префектура поліції Парижа, поліція втрутилася, щоб зірвати спробу звести барикаду на одній з вулиць.

Мітингувальники кидали в бік правоохоронців петарди та димові шашки. В одному з інцидентів поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

Минулого тижня у Парижі правоохоронці застосували сльозогінний газ на мітингу проти закону "про глобальну безпеку". Акція проходила мирно, доки до неї не приєдналися радикали з організації Black Bloc, які побудували барикаду і почали зіткнення з поліцією. Силовики застосували сльозогінний газ.

У вересні у Франції відновилися протестні акції "жовтих жилетів". У Парижі протестанти зіткнулися з поліцейськими. Тоді правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників.