У Словаччині суд залишив під вартою одного з найбагатших людей країни за підозрою у хабарництві

У Словаччині суд залишив під вартою одного з найбагатших людей країни Ярослава Гашчака, якого звинувачують, серед іншого, у відмиванні грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гашчака заарештували 2 грудня через побоювання втручання у покази свідків.

Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили", яка з'явилася ще в 2011 році після того, як ЗМІ опублікували аудіо- та відеозаписи про регулярні зустрічі вищих урядовців з Гашчаком на конспіративній квартирі Словацької цивільної розвідки і контррозвідки в Братиславі протягом тривалого часу (в 2002-2010 роках).

На одному із записів Гашчак обговорював хабар з офіційними особами з уряду. Згодом справа затихла і до відповідальності нікого не притягнули.

"Справа Горили" відновилася після приходу до влади прем'єр-міністра Ігоря Матовича, який виграв вибори з кампанією по боротьбі з хабарництвом.

Гашчак заперечує свою провину, його адвокати назвали утримання під вартою було необгрунтованим. Юристи оскаржили це рішення.

Ярослав Гашчак – другий у в списку найбагатших людей Словаччини, є партнером-засновником інвестиційної групи “Penta Investments”, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро