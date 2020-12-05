ООН: через пандемію від голоду може померти 270 млн людей

Світових лідерів закликали приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.

У 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза, а від голоду може померти 270 млн людей.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом, пише Громадське.

За його словами, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн.

Він наголосив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати “катастрофічним”. Гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.

Бізлі закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.

В ООН наголошують, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

"Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі", — наголосив Бізлі.

Нагадаємо, ще навесні Девід Бізлі заявив, що в умовах пандемії коронавірусу під загрозою голодування опинилися більш ніж 30 країн світу. За його словами, крихкі системи охорони здоров'я в країнах, що розвиваються, не спроможні впоратися зі спалахом COVID-19, а економічна катастрофа призводить до величезного навантаження на ресурси.

У листопаді Генсек ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що до кінця 2020 року на межі голоду через несприятливу ситуацію з продовольством на фоні епідемії коронавірусу ризикують опинитися 130 млн осіб.