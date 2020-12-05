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В Україні за минулу добу зафіксовано 13 825 нових випадків ковіду

Госпіталізовано – 1 504 особи, летальних випадків – 226.

Станом на 5 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 504 особи, летальних випадків – 226, одужало – 14 724 особи, проведено 67 533 тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 801 716 осіб, одужало – 412 533 особи і зареєстровано летальних випадків – 13 421.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей.

Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини.

Додамо, у Кабміні обіцяють безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.

4 грудня Рада підтримала закон про залучення України до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу. Автори законопроєкту вважають, що прийняття документа сприятиме залученню в Україну міжнародних клінічних випробувань, а також зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

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