МОЗ зменшило перелік країн "червоної" зони до 36-ти

В Україні зростає показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Згідно з оприлюдненою на сайті міністерства інформацією, кількість "червоних" країн скоротилась із 38 до 36.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (493,9). Минулого тижня цей показник для України складав 392,6.

Як повідомляли, в Україні виявили ще понад 15 000 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість захворілих на ковід досягла 787 891.

Нагадаємо, влада Кіпру вирішила впускати вакцинованих від ковіду туристів без ПЛР-тесту.