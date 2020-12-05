В Кабміні обіцяють безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення

Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.

Під час закупівлі вакцини для боротьби з коронавірусом держава забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково, в першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - люди похилого віку і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов.

Він зазначив, що не потрапляє в категорію людей, яких вакцинуватимуть в першу чергу. Разом з тим він запевнив, що пройде вакцинацію.

Раніше про безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу вже оголосили в декількох країнах, зокрема Франції, Туреччині та Японії.

Нагадаємо, 18 листопада Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі. Препарат отримають 20% населення.