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Велика Британія та ЄС призупинили перемовини щодо умов Brexit

Сторони не можуть дійти згоди щодо питань, які стосуються рівноправної конкуренції, управління і рибальства.

Велика Британія та ЄС призупинили перемовини щодо умов Brexit
Фото: EPA/UPG

Переговорний процес про відносини між Великою Британією та Євросоюзом після Brexit зайшов у глухий кут і припинений для консультацій.

Про це оголосив Координатор ЄС на переговорах з Великобританією про відносини сторін після Brexit Мішель Барньє, передає Reuters.

"Після тижня інтенсивних переговорів у Лондоні разом з Девідом Фростом (головним переговірником Великобританії - ред.) ми сьогодні прийшли до згоди, що не складаються умови для угоди через значні розбіжності про рівноправної конкуренції, управлінні і рибальстві", - написав Барньє у Twitter.

Він зазначив, що сторони домовилися призупинити переговори, щоб проінформувати своїх керівників про стан переговорного процесу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорять стан справ у суботу вдень.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit був кінець жовтня цього року.

Британія висміювала ЄС за позицію щодо рибальства, а Євросоюз закликав Об'єднане Королівство поступитися своїми позиціями в інших галузях, зокрема, субсидій для бізнесу.

Раніше Джонсон обіцяв, що відмовиться від перемовин, якщо до саміту ЄС 15 жовтня не буде суттєвого прогресу.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

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