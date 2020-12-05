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На Фарерських островах побудували тунель з автомобільною розв'язкою на дні океану

Найнижча точка тунелю - 187 метрів нижче рівня моря.

На Фарерських островах побудували тунель з автомобільною розв'язкою на дні океану
Фото: ESTUNLAR.FO

На Фарерських островах, Данія, побудували автомобільний тунель з дорожньою розв'язкою на дні океану.

Про це повідомляє ВВС.

Підводні тунелі з'єднують острови Стреймой і Ейстурой мережею довжиною близько 11 км. Найнижча точка тунелю - 187 метрів нижче рівня моря. Найкрутіший ухил тунелю становить не більше 5% - для безпеки.

Відкриють тунель 19 грудня. Завдяки цьому маршруту час у дорозі між столицею Торсхавн і Рунавіком з 1 години 14 хвилин скоротиться до всього 16 хвилин.

На кільці посередині мережі будуть розміщені роботи фарерського художника Трондура Патурссона. Мистецтво складатиметься із скульптур та світлових ефектів.

Ті, хто користується тунелями, повинні будуть сплатити мито. Local.fo, фарерський веб-сайт новин, повідомляє, що легковим автомобілям доведеться заплатити 75 датських крон (9,10 фунтів стерлінгів) в один бік.

Нагадаємо, у 2018-му компанія The Boring Company Ілона Маска відкрила свій перший транспортний тунель для швидкого пересування автомобілів по місту. Довжина першого побудованого тунелю, розташованого в місті Готорн округу Лос-Анджелес, становить 1,83 кілометра. На обох кінцях тунелю встановлено спеціальні ліфти для автомобілів, які будуть заїжджати на спеціальну пласку платформу і пересуватимуться між поверхнею і тунелем.

У 2016-му у Швейцарії відкрився найдовший у світі залізничний тунель. Будівництво Готардського тунелю тривало 17 років і коштувало приблизно €11 млрд.

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