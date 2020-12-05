Аргентина обклала найбагатших громадян країни “ковідним податком”

Аргентина обклала найбагатших громадян країни податком на оплату предметів медичного призначення та заходів допомоги в на тлі пандемії коронавірусу.

Про це пише bbc.com.

Одноразовий збір, який називали "податком мільйонера", підтримали 42 сенатори, проти проголосували 26.

Податок сплатять аргетинці, суми активів яких перевищують 200 мільйонів песо (2,5 мільйона доларів), тобто майже 12 000 осіб.

Зазначимо, Аргентина сильно постраждала від пандемії, а антиковідні заходи ще більше послабили економіку країни, яка бореться з безробіттям, високим рівнем бідності та величезним державним боргом. Аргентина перебуває в рецесії з 2018 року.

Станом на 5 грудня Аргентина є на 9 місці у світовому рейтингу з кількості хворих на ковід. Там зафіксовано 1 454 631 випадків коронавірусу і 40 тис. смертей від недуги.

Нагадаємо, у жовтні Аргентина стала п’ятою країною у світі, де число інфікованих ковідом перевищило мільйон.