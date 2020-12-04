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Арабські країни та Катар близькі до залагодження конфлікту

У Вашингтоні вважають, що конфлікт перешкоджає об'єднаному фронту проти Ірану в Перській затоці.

Арабські країни та Катар близькі до залагодження конфлікту
Столица Катара Доха
Фото: EPA/UPG

Катар та арабські країни, що розірвали з ним відносини близько 3,5 років тому, близькі до залагодження конфлікту.

Про це відеозв’язком під час форуму "Середземноморські діалоги" заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передає Reuters.

Сполучені Штати і Кувейт працюють над припиненням конфлікту, в ході якого Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет ввели дипломатичне, торговельне та туристичне ембарго відносно Катару з середини 2017 року. У Вашингтоні вважають, що конфлікт перешкоджає об'єднаному фронту проти Ірану в Перській затоці.

"Ми досягли значного прогресу за останні кілька днів завдяки тривалим зусиллям Кувейту, а також завдяки рішучій підтримці президента [США Дональда] Трампа", - сказав Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Ми сподіваємося, що цей прогрес може призвести до остаточної угоди, яке здається цілком досяжним, і я можу сказати, що я дещо оптимістичний, що ми близькі до завершення угоди між усіма країнами, які беруть участь в суперечці", - додав він.

Нагадаємо, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати перервали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в дестабілізації регіону. Влада цих країн стверджувала, що Катар підтримує терористичні угруповання, в тому числі "Братів-мусульман".

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