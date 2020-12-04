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В МЗС озвучили прогноз щодо строків вступу України в НАТО

Надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом з метою досягнення критеріїв членства.

В МЗС озвучили прогноз щодо строків вступу України в НАТО
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар вважає, що Україна може стати членом НАТО до 2030 року.

Про це вона заявила у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу. В цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху по шляху реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства", - сказала Джеппар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що Україна прагне до посилення взаємодії з НАТО та збільшення кількості навчань блоку на своїй території.

Зі свого боку генеральний секретар організації Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має намір надавати більше практичної допомоги і підтримки в різних сферах двом країнам-партнерам блоку - Україні та Грузії.

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