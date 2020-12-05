У Туреччині стався землетрус у 5,2 бала

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 77 км у морі, за 39 км від населеного пункту Газіпаша, що в провінції Анталія.

У Середземному морі, за 39 км від берега поблизу берегів провінції Анталія, Туреччина, стався землетрус магнітудою у 5,2 бала за школою Ріхтера.

Про це повідомляє Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

"Поштовхи були зафіксовані о 15.44 за місцевим часом (14.44 за київським) у Середземному морі, їх сила склала 5,2 бала за школою Ріхтера", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 77 км у морі, за 39 км від населеного пункту Газіпаша, що в провінції Анталія.

Також поштовхи відчувалися в містах Манавгат, Аланія, Анталія, Конья, Денізлі та Мерсін.

За інформацією місцевої влади, жертв та значних руйнувань немає.

Нагадаємо, 30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. У населених пунктах Туреччини та Греції обвалилися будівлі, припливні хвилі обрушилися на прибережні райони і острови.

Як повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після потужного землетрусу магнітудою 6,6, було зафіксовано 341 афтершок силою понад 4 бали.Загинуло 79 людей.