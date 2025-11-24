FT: Китайські експортери підвищили ціни на експорт військових товарів для Росії через санкції

Ціна на експортні товари для російського ВПК зросла приблизно на 75%.

Китайські компанії суттєво підвищили ціни на експорт продукції військово-промислового призначення для Росії, користуючись посиленням залежності Кремля від китайських поставок на тлі західних санкцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані нового дослідження Інституту економіки Банку Фінляндії (Bofit).

За період із 2021 по 2024 роки середня ціна експортованих із Китаю до Росії товарів, що підпадають під експортний контроль, зросла на 87%. Для порівняння: для інших країн ціни на такі ж товари збільшилися лише на 9%.

Дослідження показує, що хоча Росія й знаходить способи обходити санкції шляхом закупівель у Китаї, обмеження все ж підвищили її витрати на критично важливі технологічні компоненти.

Один із західних посадовців у коментарі Financial Times зазначив, що така ситуація фактично зменшує можливості російського ВПК: "Якщо ціна зростає на 80%, то обсяг того, що вони можуть купити, майже удвічі менший".

Аналітики Bofit, Ікка Корхонен та Хелі Сімола, проаналізували насамперед категорію "машини та механічні пристрої", у якій міститься значна частина товарів подвійного призначення. Вони дійшли висновку, що санкції "обмежують технологічні можливості Росії, роблячи імпорт критичних товарів дорожчим".

У деяких випадках зростання вартості імпорту пояснюється виключно підняттям ціни, а не збільшенням товарообігу. Так, у 2024 році імпорт росією китайських підшипників виріс у доларовому вимірі на 76%, але їхній фізичний обсяг скоротився на 13%.

Схожа тенденція спостерігається і в Туреччині: за різними методиками оцінки, ціни для російських імпортерів санкційних товарів там зросли на 25–55% порівняно з поставками в інші країни.

Загалом, на основі даних із 14 країн дослідники встановили, що медіанна ціна імпорту товарів під експортними обмеженнями зросла на 75%, тоді як ціни на інші товари залишилися стабільними.

Фахівці припускають, що зростання впливу санкцій пов’язане зі жорсткішим контролем, який дозволяє експортерам вимагати від російських клієнтів додаткові націнки за ризики.