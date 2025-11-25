Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Умєров: Україна очікує на організацію візиту Зеленського до США до кінця місяця

Очікується, що президенти фіналізують мирні домовленості. 

Умєров: Україна очікує на організацію візиту Зеленського до США до кінця місяця
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна очікує на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США у “найближчу можливу дату в листопаді”. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони і член перемовної делегації Рустем Умєров. 

Зустріч лідерів потрібна для завершення фінальних етапів і досягнення домовленості, сказав він. Умєров додав, що українська і американська делегації досягли спільного розуміння стосовно ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

“Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках”, – сказав він. 

Переговори в Женеві і їхні передумови

Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси. 

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Учора CBS повідомили, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. А Дональд Трамп сказав, що цілком може відбуватися “щось хороше” в контексті угоди про мир. 

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. 

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.
