Трамп прокоментував злиту пресою розшифровку розмови Віткоффа, де він давав поради Ушакову

Він не чув цієї розмови, але вважає, що це "стандартні переговори".

Президент США Дональд Трамп прокоментував опубліковану Bloomberg розмову між його спецпредставником Стівом Віткоффом та помічником Путіна Юрієм Ушаковим, в якій той давав росіянину поради. Спілкуючись з журналістами на борту Air Force One він сказав, що ще не чув цю розмову.

Однак, сказав Трамп, “це стандартна річ”. Він вважає, що це стандартний метод ведення перемовин.

“Йому потрібно було продати це Україні. Він мав продати Україну Росії. Це те, як чинять укладачі угод. Вам треба казати: дивіться, вони хочуть ось це. Вам потрібно переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів”, – сказав він.

Учора Bloomberg опублікувало розшифровку розмов між Віткоффом і Ушаковим, а також між Ушаковим і Кірілом Дмітрієвим. Розмова Віткоффа і Ушакова відбувалася в жовтні, перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому. Американець радив Росії, як сподобатися Трампу: називати його президентом миру і захоплюватися мирною угодою для Гази. Віткофф також сказав, що запевнив Трампа в тому, що Росія хоче миру.

А ще – що треба Путіну подзвонити Трампу до того, як приїде Зеленський.

Крім того, з розмови радників Путіна очевидно, що це росіяни передали США 28-пунктний "план миру", вигідний для себе, а Штати його презентували під виглядом свого. Незрозуміло, чи змінили вони якісь положення і якщо так, то які, перед тим, як передати Україні.