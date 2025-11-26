Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Трамп прокоментував злиту пресою розшифровку розмови Віткоффа, де він давав поради Ушакову

Він не чув цієї розмови, але вважає, що це "стандартні переговори".

Трамп прокоментував злиту пресою розшифровку розмови Віткоффа, де він давав поради Ушакову
Дональд Трамп
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп прокоментував опубліковану Bloomberg розмову між його спецпредставником Стівом Віткоффом та помічником Путіна Юрієм Ушаковим, в якій той давав росіянину поради. Спілкуючись з журналістами на борту Air Force One він сказав, що ще не чув цю розмову. 

Однак, сказав Трамп, “це стандартна річ”. Він вважає, що це стандартний метод ведення перемовин. 

“Йому потрібно було продати це Україні. Він мав продати Україну Росії. Це те, як чинять укладачі угод. Вам треба казати: дивіться, вони хочуть ось це. Вам потрібно переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів”, – сказав він.

Учора Bloomberg опублікувало розшифровку розмов між Віткоффом і Ушаковим, а також між Ушаковим і Кірілом Дмітрієвим. Розмова Віткоффа і Ушакова відбувалася в жовтні, перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому. Американець радив Росії, як сподобатися Трампу: називати його президентом миру і захоплюватися мирною угодою для Гази. Віткофф також сказав, що запевнив Трампа в тому, що Росія хоче миру.

А ще – що треба Путіну подзвонити Трампу до того, як приїде Зеленський. 

Крім того, з розмови радників Путіна очевидно, що це росіяни передали США 28-пунктний "план миру", вигідний для себе, а Штати його презентували під виглядом свого. Незрозуміло, чи змінили вони якісь положення і якщо так, то які, перед тим, як передати Україні. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies