Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію на Західному березі Йордану

У регіоні ввели комендантську годину та перекрили основні дороги.

Ізраїльські військові спільно з агентами служби безпеки Shin Bet у середу вранці оголосили про початок широкомасштабної контртерористичної операції на півночі Західного берега річки Йордан.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та служби безпеки.

Операція охопила кілька палестинських міст і селищ, зокрема Тубас, Таммун та Аль-Акабу. За даними палестинських ЗМІ, у районі було введено комендантську годину, кілька доріг заблоковані за допомогою земляних насипів.

Військові заявили, що операція була розпочата у відповідь на спроби палестинських терористичних угруповань закріпитися у цьому районі.

В Ізраїльській армії зазначили, що до операції залучено еквівалент трьох бригад ЦАХАЛу. Також були задіяні військові гелікоптери.

За повідомленням ЦАХАЛу, метою операції було припинення спроб палестинських терористичних груп закріпитися у регіоні.

Після авіаударів, військові провели обшуки, допитували підозрюваних, а також виявили станцію відеоспостереження і готівку.

Палестинські джерела інформують про близько двох десятків затриманих, серед яких — мер Таммуна Самір Башарат.