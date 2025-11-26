«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію на Західному березі Йордану

У регіоні ввели комендантську годину та перекрили основні дороги.

Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію на Західному березі Йордану
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі
Фото: ЦАХАЛ

Ізраїльські військові спільно з агентами служби безпеки Shin Bet у середу вранці оголосили про початок широкомасштабної контртерористичної операції на півночі Західного берега річки Йордан. 

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та служби безпеки.

Операція охопила кілька палестинських міст і селищ, зокрема Тубас, Таммун та Аль-Акабу. За даними палестинських ЗМІ, у районі було введено комендантську годину, кілька доріг заблоковані за допомогою земляних насипів.

Військові заявили, що операція була розпочата у відповідь на спроби палестинських терористичних угруповань закріпитися у цьому районі.

В Ізраїльській армії зазначили, що до операції залучено еквівалент трьох бригад ЦАХАЛу. Також були задіяні військові гелікоптери. 

За повідомленням ЦАХАЛу, метою операції було припинення спроб палестинських терористичних груп закріпитися у регіоні. 

Після авіаударів, військові провели обшуки, допитували підозрюваних, а також виявили станцію відеоспостереження і готівку.

Палестинські джерела інформують про близько двох десятків затриманих, серед яких — мер Таммуна Самір Башарат. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies