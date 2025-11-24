Ізраїль ліквідував начальника штабу "Хезболли" у Бейруті

У Лівані кажуть, що внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей і 28 були поранені.

Ізраїль убив високопоставленого військового чиновника, бойовика угруповання "Хезболла" Хайсама Алі Табатабая внаслідок авіаудару по південному передмістю Бейрута в неділю.

Про це пишуть Reuters та The Guardian.

У заяві ізраїльських військових йдеться, що удар, перший за кілька місяців на околицях столиці Лівану, був спрямований саме проти виконуючого обов'язки начальника штабу підтримуваної Іраном "Хезболли" Алі Табтабая.

Хезболла підтвердила смерть Табтабая у своїй заяві, назвавши його "великим командиром джихадистів", але точну його посаду не уточнили.

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило, що внаслідок атаки загинули щонайменше п’ятеро людей і 28 були поранені. Державне інформагентство зазначило, що по будівлі було випущено три ракети, було влучання у багатоповерхівку.

За словами представника "Хезболли" Махмуда Кматі, удар Ізраїлю перетнув "червону лінію". Він додав, що керівництво "Хезболли" вирішить, чи відреагує група і як саме.

За даними журналіста Axios, високопоставлений американський чиновник заявив, що Ізраїль не попереджав Вашингтон про удар заздалегідь. Інший чиновник повідомив, що США вже кілька днів знали про намір Ізраїлю посилити удари в Лівані.

58-річний Табатабай, який приєднався до "Хезболли" підлітком у 1980-х роках, пережив замах у 2015 році. США запровадили проти нього санкції роком пізніше, назвавши його командиром спецсил угруповання в Сирії та Ємені та запропонувавши винагороду до 5 млн доларів за інформацію, що веде до його затримання.

Він керував елітними бійцями "Хезболли", які підтримували Башара Асада в Сирії, і, як вважається, навчав хуситів у Ємені. Хусити та "Хезболла" мають тісні зв’язки з Іраном.

Табатабай уникнув ізраїльської кампанії проти керівництва "Хезболли" під час війни 2023–24 років. У вересні 2024-го ізраїльський авіаудар у Бейруті вбив давнього лідера угруповання Хасана Насраллу, і до моменту припинення вогню за кілька тижнів більшість військового керівництва була знищена.

"Хезболла" заявляє, що дотримується вимог щодо припинення своєї військової присутності в прикордонному регіоні та забезпечення розміщення там ліванської армії.

Президент Лівану Жозеф Аун закликав міжнародну спільноту рішуче втрутитися, щоб зупинити ізраїльські атаки.