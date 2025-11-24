У Єврокомісії наразі продовжують роботу над механізмом "репараційного кредиту" для України.

Лідери країн, які входять до "коаліції охочих" щодо підтримки України, проведуть відеоконференцію у вівторок 25 листопада.

Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Reuters.

Головною темою обговорення стануть результати перемовин між Києвом та Вашингтоном, які відбулися в Женеві, щодо того, як припинити російсько-українську війну.

Коаліція, яку очолюють Велика Британія та Франція, планує забезпечити Україні підтримку після укладення потенційного мирного врегулювання, зокрема з можливістю спрямування миротворчих військ.

Тим часом країни ЄС продовжують роботу над механізмом "репараційного кредиту" для України. У Єврокомісії наголошують, що питання стає дедалі актуальнішим.

У Швейцарії 23 листопада Україна і США за участі представників Європи обговорювали американський мирний план, який не влаштовує Київ. Низка вимог плану вигідна лише Росії. Трамп наполягав, аби наша держава прийняла план до Дня подяки у США.

Після першого виходу до журналістів Марко Рубіо заявив, що вони внесуть зміни до документа. Натомість європейські партнери мають свій мирний план, який враховує інтереси України.