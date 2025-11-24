Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Reuters: учасники Коаліції охочих обговорять результати перемовин у Женеві в онлайн-форматі

У Єврокомісії наразі продовжують роботу над механізмом "репараційного кредиту" для України.

Reuters: учасники Коаліції охочих обговорять результати перемовин у Женеві в онлайн-форматі
Фото: Офіс президента

Лідери країн, які входять до "коаліції охочих" щодо підтримки України, проведуть відеоконференцію у вівторок 25 листопада. 

Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Reuters.

Головною темою обговорення стануть результати перемовин між Києвом та Вашингтоном, які відбулися в Женеві, щодо того, як припинити російсько-українську війну.

Коаліція, яку очолюють Велика Британія та Франція, планує забезпечити Україні підтримку після укладення потенційного мирного врегулювання, зокрема з можливістю спрямування миротворчих військ.

Тим часом країни ЄС продовжують роботу над механізмом "репараційного кредиту" для України. У Єврокомісії наголошують, що питання стає дедалі актуальнішим.

  • Після першого виходу до журналістів Марко Рубіо заявив, що вони внесуть зміни до документа. Натомість європейські партнери мають свій мирний план, який враховує інтереси України.
  • Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
