Афганістан заявив про загибель 9 дітей та 1 жінки внаслідок авіаудару Пакистану

Представник влади країни заявив, що внаслідок атаки в провінції Хост було знищено цивільний будинок. Загинули п’ятеро хлопчиків, четверо дівчаток і жінка.

Щонайменше дев’ятьох дітей та жінку було вбито після того, як пакистанські сили бомбардували будинок у районі Гурбуз південно-східної провінції Хост, передає Al Jazeera із посиланням на речника адміністрації Талібану Забіхуллу Муджахіда.

Атака сталася опівночі.

Як зазначив Муджахід, інші авіаудари відбулися у північно-східній провінції Кунар та східній Пактиці, поранивши щонайменше чотирьох мирних жителів.

Пакистан поки що не прокоментував ситуацію.

Як зазначає видання, ця атака загрожує новим загостренням і відбувається на тлі хиткого перемир’я між двома країнами, яке тримається на волосині, причому кожна сторона звинувачує іншу у глухому куті переговорів.

Бомбардування в Афганістані сталося наступного дня після теракту смертника у Пакистані. Відповідальність за напад взяла на себе «Джамаат-уль-Ахрар» – група пакистанських талібів.

Ще один теракт смертника у пакистанській столиці Ісламабаді на початку цього місяця вбив щонайменше 12 людей; за нього також взяло відповідальність одне з угруповань пакистанських талібів. Пакистан звинуватив осередок, який був "керований на кожному етапі високим командуванням, що базується в Афганістані», у нападі на столицю.

Відносини між Пакистаном і Афганістаном залишаються напруженими відтоді, як Талібан повернувся до влади у 2021 році, й погіршилися після кривавих прикордонних сутичок у жовтні, коли загинули близько 70 людей з обох боків.

Бої завершилися перемир’ям, укладеним за посередництва Катару та Туреччини, але переговори у Стамбулі не дали тривалого рішення: питання безпеки, зокрема вимога Пакистану, щоб Кабул обмежив діяльність бійців угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», стали головною перешкодою.

Пакистан звинувачує Талібан у переховуванні бойовиків, причетних до хвилі атак, включно з «Джамаат-уль-Ахрар», яка багато років веде криваву кампанію проти країни.

Афганістан заперечує ці звинувачення та, своєю чергою, заявляє, що Пакистан приховує групи, ворожі до Афганістану, і не поважає його суверенітету.