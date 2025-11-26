Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару не зміг оскаржити вирок Верховного суду країни щодо 27 років ув'язнення через нібито спробу організації державного перевороту для збереження влади після програних виборів.

Як пише Washington Post, судді у вівторок відхилили останню можливу апеляцію Болсонару, залишивши чинним суворий тюремний термін. Відбувати його Болсонару розпочне вже найближчим часом - у суботу він був затриманий поліціянтами у власному будинку, де перебував під домашнім арештом.

Як колишньому главі державі Болсонару дозволено мати камеру підвищеного комфорту - з ліжком, столиком та приватною ванною кімнатою. Проте родина політика та його адвокати наполягали на тому, що стан здоров'я не дозволяє експрезиденту сидіти у в'язниці - він має рак шкіри та страждає від болей, спричинених ножовими пораненнями під час замаху у 2018 році.