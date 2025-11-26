Генсек НАТО Марк Рютте провів чимало зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним і заявляє, що для росіянина кожна угода має відповідати його інтересам.

Про це Рютте розповів в інтерв’ю виданню El Pais.

«Я зрозумів ключову річ: коли маєш із Путіним справу, будь-яка угода має відповідати його інтересам. Справа не лише у довірі — довіра тут другорядна. У практиці це означає: тримати очікування низькими й чітко визначати наслідки для нього», - наголосив Рютте.

Він підкреслив, що Путін має знати про наслідки, якщо вирішить повторити агресію. Тому важливо прописати у такій угоді гарантії безпеки для країни, яка може піддатися нападу РФ.

«Будь-яке довготривале перемир’я чи мирна угода має містити гарантію: якщо він повторить агресію, наслідки для нього будуть катастрофічними. Це головний урок», - наголосив генсек НАТО.

Він вважає, що "Росія залишатиметься довгостроковою загрозою".

"Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйоном своїх громадян заради ілюзії “виправлення історії”, ми повинні бути готовими. Тому ми маємо значно збільшити оборонні витрати. Мирний план не змінює оцінки Росії як загрози", - підкреслив Рютте.