«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО про переговори з Путіним: коли маєш із ним справу, будь-яка угода має відповідати його інтересам

Будь-яке перемир’я чи мирна угода має містити гарантію, аби агресор знав про наслідки.

генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Марк Рютте провів чимало зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним і заявляє, що для росіянина кожна угода має відповідати його інтересам.

Про це Рютте розповів в інтерв’ю виданню El Pais.

«Я зрозумів ключову річ: коли маєш із Путіним справу, будь-яка угода має відповідати його інтересам. Справа не лише у довірі — довіра тут другорядна. У практиці це означає: тримати очікування низькими й чітко визначати наслідки для нього», - наголосив Рютте.

Він підкреслив, що Путін має знати про наслідки, якщо вирішить повторити агресію. Тому важливо прописати у такій угоді гарантії безпеки для країни, яка може піддатися нападу РФ.

«Будь-яке довготривале перемир’я чи мирна угода має містити гарантію: якщо він повторить агресію, наслідки для нього будуть катастрофічними. Це головний урок», - наголосив генсек НАТО.

Він вважає, що "Росія залишатиметься довгостроковою загрозою". 

"Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйоном своїх громадян заради ілюзії “виправлення історії”, ми повинні бути готовими. Тому ми маємо значно збільшити оборонні витрати. Мирний план не змінює оцінки Росії як загрози", - підкреслив Рютте.
