ГоловнаСвіт

Верховний суд Франції підтвердив вирок Саркозі у справі про незаконне фінансування кампанії
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Франції 26 листопада остаточно підтвердив вирок колишньому президентові Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування його невдалої передвиборчої кампанії 2012 року, пише Reuters.

Саркозі, який очолював Францію в 2007–2012 роках, був засуджений у 2021-му, а потім повторно у 2024 році за перевищення дозволених виборчим законодавством витрат. Апеляція не змінила рішення: суд підтвердив, що факт незаконного фінансування доведений, і залишив у силі річний умовний вирок, половина якого — зі строком випробування.

Адвокати політика заявили, що він розглядає можливість оскаржити рішення у Європейському суді з прав людини.

Рішення ухвалили на тлі іншої гучної справи: 21 жовтня цього року Саркозі взяли під варту за обвинуваченнями в отриманні фінансової підтримки від лівійського режиму для його кампанії 2007-го. Раніше цього місяця експосадовця звільнили з в’язниці до розгляду апеляції.

У справі про вибори 2012 року Саркозі заперечує провину. Він стверджує, що не займався логістикою кампанії та не контролював витрати. Однак, згідно з рішенням суду 2021 року, колишній президент був поінформований про перевитрати, не втрутився, і для його відповідальності не було необхідності затверджувати кожну окрему витрату.
