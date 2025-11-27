Європейське космічне агентство вперше долучиться до сфери безпеки й оборони

Європа також прагне зменшити залежність від приватних американських компаній.

Європейське космічне агентство (ESA) вперше в історії розширює свій мандат, включивши до нього питання безпеки та оборони, пише Politico.

Таке рішення ухвалили 23 держави-члени організації. Також агентству схвалили рекордний трирічний бюджет - 22,1 млрд євро, що є найбільшим в історії ESA.

У резолюції, яку цього тижня представили журналістам, зазначено, що міжурядова структура ESA «надає інструменти й повноваження для розробки космічних технологій та систем для потреб безпеки й оборони». В агенції назвали це «історичною зміною».

У ESA наголошують, що війна Росії проти України показала критичну роль космічних систем — від супутникової розвідки до захищених комунікацій. Європа також прагне зменшити залежність від приватних американських компаній, зокрема SpaceX.

Одним із прикладів нової політики є проєкт European Resilience from Space — двофункціональна програма спостереження за Землею, яка має як цивільні, так і потенційно військові застосування.

Гендиректор ESA Йозеф Ашбахер повідомив, що Польща була серед ключових лобістів посилення оборонного напряму агенції. Нині Варшава веде перемовини з ESA про створення на своїй території нового центру, який спеціалізуватиметься на питаннях безпеки.

У новому фінансуванні передбачено:

3,4 млрд євро на спостереження за Землею;

2,1 млрд євро на захищені комунікації;

900 млн євро на розвиток європейських ракет-носіїв.

Для порівняння: попередній бюджет ESA становив майже 17 млрд євро.

Найбільшими донорами стали: