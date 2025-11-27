На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Європейське космічне агентство вперше долучиться до сфери безпеки й оборони

Європа також прагне зменшити залежність від приватних американських компаній.

Європейське космічне агентство вперше долучиться до сфери безпеки й оборони
Ілюстративне фото
Фото: Iceye

Європейське космічне агентство (ESA) вперше в історії розширює свій мандат, включивши до нього питання безпеки та оборони, пише Politico.

Таке рішення ухвалили 23 держави-члени організації. Також агентству схвалили рекордний трирічний бюджет - 22,1 млрд євро, що є найбільшим в історії ESA.

У резолюції, яку цього тижня представили журналістам, зазначено, що міжурядова структура ESA «надає інструменти й повноваження для розробки космічних технологій та систем для потреб безпеки й оборони». В агенції назвали це «історичною зміною».

У ESA наголошують, що війна Росії проти України показала критичну роль космічних систем — від супутникової розвідки до захищених комунікацій. Європа також прагне зменшити залежність від приватних американських компаній, зокрема SpaceX.

Одним із прикладів нової політики є проєкт European Resilience from Space — двофункціональна програма спостереження за Землею, яка має як цивільні, так і потенційно військові застосування.

Гендиректор ESA Йозеф Ашбахер повідомив, що Польща була серед ключових лобістів посилення оборонного напряму агенції. Нині Варшава веде перемовини з ESA про створення на своїй території нового центру, який спеціалізуватиметься на питаннях безпеки.

У новому фінансуванні передбачено:

  • 3,4 млрд євро на спостереження за Землею;
  • 2,1 млрд євро на захищені комунікації;
  • 900 млн євро на розвиток європейських ракет-носіїв.

Для порівняння: попередній бюджет ESA становив майже 17 млрд євро.

Найбільшими донорами стали:

  • Німеччина — близько 5 млрд євро,
  • Франція й Італія — понад 3 млрд євро кожна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies