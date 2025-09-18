У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Болсонару звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження.

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили рак шкіри на ранній стадії.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній президент Бразилії уже звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження.

За даними лікарні, тести виявили наявність плоскоклітинного раку, і Болсонару потрібно буде проходити планові огляди.

Хоча стан здоров'я Болсонару покращився, він продовжуватиме отримувати подальше лікування.

“Це вже лікували шляхом видалення, але потрібен регулярний моніторинг, щоб переконатися, що не з’являться нові ураження, і що видалення було повним”, - розповіли медики.