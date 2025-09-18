У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри

Болсонару звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження.

У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

У колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили рак шкіри на ранній стадії.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній президент Бразилії уже звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження.

За даними лікарні, тести виявили наявність плоскоклітинного раку, і Болсонару потрібно буде проходити планові огляди.

Хоча стан здоров'я Болсонару покращився, він продовжуватиме отримувати подальше лікування.

“Це вже лікували шляхом видалення, але потрібен регулярний моніторинг, щоб переконатися, що не з’являться нові ураження, і що видалення було повним”, - розповіли медики.

  • Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента до 27 років і трьох місяців ув’язнення за спробу державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.

  • Федеральний суд Бразилії у вівторок постановив, що колишній президент Жаїр Болсонару має сплатити 1 мільйон реалів (близько 188 800 доларів) як відшкодування за колективну моральну шкоду, заподіяну його расистськими висловлюваннями під час перебування на посаді.
  • Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару опинився в лікарні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies