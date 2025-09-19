Після вбивства Чарлі Кірка в Італії посилили охорону прем'єрки

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

Після вбивства Чарлі Кірка в Італії посилили охорону прем'єрки

Консервативний уряд побоюється провокацій. 

Після вбивства Чарлі Кірка в Італії посилили охорону прем'єрки
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

В Італії для прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні та двох їх найближчих соратників - міністра закордонних справ Антоніо Таяні і міністра транспорту Маттео Сальвіні - було посилено рівень державної охорони.

Як пише La Reppublica, це сталося після вбивства у Сполучених Штатах праворадикального активіста Чарлі Кірка. Майстра публічних дебатів застрелили на заході для студентів у штаті Юта.

Міністерство внутрішніх справ Італії на тлі ймовірного сплеску політичного насильства вирішило посилити охорону перших осіб держави. Для Мелоні та її міністрів, які після приходу до влади самі обрали другий рівень безпеки, відтепер застосовано третій: він передбачає супровід двома-трьома броньованими автомобілями з трьома агентами у кожному з них.

Очільник МЗС Таяні прокоментував цей крок, заявивши, що "атмосфера не найкраща", але закликав суспільство заспокоїтися. 

Уряд Мелоні сповідує близькі до нинішньої американської адміністрації консервативні принципи, а сама прем'єрка вважається найближчою з лідерів ЄС до Дональда Трампа.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies