Після вбивства Чарлі Кірка в Італії посилили охорону прем'єрки

В Італії для прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні та двох їх найближчих соратників - міністра закордонних справ Антоніо Таяні і міністра транспорту Маттео Сальвіні - було посилено рівень державної охорони.

Як пише La Reppublica, це сталося після вбивства у Сполучених Штатах праворадикального активіста Чарлі Кірка. Майстра публічних дебатів застрелили на заході для студентів у штаті Юта.

Міністерство внутрішніх справ Італії на тлі ймовірного сплеску політичного насильства вирішило посилити охорону перших осіб держави. Для Мелоні та її міністрів, які після приходу до влади самі обрали другий рівень безпеки, відтепер застосовано третій: він передбачає супровід двома-трьома броньованими автомобілями з трьома агентами у кожному з них.

Очільник МЗС Таяні прокоментував цей крок, заявивши, що "атмосфера не найкраща", але закликав суспільство заспокоїтися.

Уряд Мелоні сповідує близькі до нинішньої американської адміністрації консервативні принципи, а сама прем'єрка вважається найближчою з лідерів ЄС до Дональда Трампа.

