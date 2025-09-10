У Юті стріляли в консервативного коментатора Чарлі Кірка, він помер (оновлено)

Чарлі Кірк виступає перед зверненням Дональда Трампа на “Саміті віруючих”, 26 липня 2024 року

Консервативний коментатор Чарлі Кірк отримав поранення в середу на заході в Університеті долини Юти.

Про це повідомляє Reuters.

Речник університету повідомив, що Кірк проводив презентацію, коли пролунали постріли.

“Наскільки нам відомо, його поранили та забрали разом з його командою охорони з приміщення”, - повідомив речник.

Директор ФБР Кеш Патель запевнив, що уважно стежить за повідомленнями про “трагічну стрілянину за участю Чарлі Кірка”, і агенти ФБР швидко прибудуть на місце події.

В свою чергу Fox News повідомило, що Кірка госпіталізували.

Згодом стало відомо, що Чарлі Кірк помер.

“Постріл було зроблено з сусідньої будівлі, і у нас є підозрюваний під вартою”, – повідомив речник університету.

Місцевий телеканал KSL-TV показав відео, на якому поліція відводить літнього чоловіка в синій сорочці після нападу.