У Юті стріляли в консервативного коментатора Чарлі Кірка, він помер (оновлено)

Консервативний коментатор Чарлі Кірк отримав поранення в середу на заході в Університеті долини Юти.
Про це повідомляє Reuters.
Речник університету повідомив, що Кірк проводив презентацію, коли пролунали постріли.
“Наскільки нам відомо, його поранили та забрали разом з його командою охорони з приміщення”, - повідомив речник.
Директор ФБР Кеш Патель запевнив, що уважно стежить за повідомленнями про “трагічну стрілянину за участю Чарлі Кірка”, і агенти ФБР швидко прибудуть на місце події.
В свою чергу Fox News повідомило, що Кірка госпіталізували.
Згодом стало відомо, що Чарлі Кірк помер.
“Постріл було зроблено з сусідньої будівлі, і у нас є підозрюваний під вартою”, – повідомив речник університету.
Місцевий телеканал KSL-TV показав відео, на якому поліція відводить літнього чоловіка в синій сорочці після нападу.