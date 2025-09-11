У Грузії затримали двох українців із кілограмами вибухівки

Служба державної безпеки Грузії повідомила про затримання двох громадян України та вилучення 2,4 кг вибухової речовини «гексоген», пише «Эхо Кавказа».

За даними спецслужби, 10 вересня вантажний автомобіль Mercedes-Benz із українськими номерними знаками, що рухався з України через Румунію, Болгарію і Туреччину, в’їхав до Грузії. Під час огляду в спеціально облаштованих тайниках виявили вибухівку.

Грузинські силовики заявляють, що знайшли 2,4 кг гексогену. Правоохоронці уточнюють, що слідство має встановити, чи готувався теракт у Грузії, чи країну використали як транзитний коридор. Вибухівку водію авто передали на території України невстановлені особи. Вона була схована у замаскованих бочках. За задумом організаторів, після перетину грузинського кордону вантаж мав забрати інший чоловік.

Невдовзі затримали ще одного українця, який зустрівся з водієм і отримав гексоген.

Під час обшуків правоохоронці вилучили вісім мобільних телефонів, комп’ютер, електронні носії інформації, велику суму грошей, SIM-карти іноземних операторів, а також кокаїн.