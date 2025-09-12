Рютте: НАТО розпочинає місію під назвою "Східний вартовий" у відповідь на загрозу з боку РФ

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Генсек НАТО Марк Рютте назвав вторгнення російських безпілотників до Польщі "найбільшою концентрацією порушень повітряного простору НАТО. І заявив про початок нової місії "Східний вартовий".

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Марка Рютте під час брифінгу.

"Хоча це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми бачили, те, що сталося в середу (вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, - ред.), не було поодиноким інцидентом", – каже генсек НАТО, зазначаючи, що подібні інциденти фіксувалися в Румунії, Естонії, Латвії та Литві.

Рютте наголосив, що "безрозсудність Росії в повітрі вздовж східного флангу НАТО стає дедалі частішою".

Рютте заявив, що НАТО розпочинає нову місію під назвою "Східний вартовий", щоб "ще більше зміцнити позицію Альянсу вздовж східного флангу", залучаючи "цілий ряд ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших".

"Східний вартовий" додасть гнучкості та сили позиції НАТО та чітко покаже, що як оборонний альянс ми завжди готові захищатися", – наголосив Рютте.