Трамп обрав наступне місто для надсилання Нацгвардії

Мер був змушений погодитися.

Трамп обрав наступне місто для надсилання Нацгвардії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступним містом, куди були спрямовано підрозділи Національної гвардії для боротьби зі злочинністю, стане Мемфіс, штат Теннессі.

Як пише BBC, раніше господар Білого дому говорив, що хоче вплинути на безпекову ситуацію у Чикаго, проте зрештою обрав саме Мемфіс, який є одним з найкримінальніших міст Америки - 2501 злочин з розрахунку на 100 тисяч населення.

Мер-демократ Пол Янг стверджує, що не просив Трампа надсилати Нацгвардію і не вважає це найбільш ефективним способом боротьби зі злочиніістю, проте "рішення було ухвалено". 

11 серпня президент США взяв під особистий контроль поліцію Вашингтона та надіслав у столицю Національну гвардію для "відновлення порядку". Трамп стверджує, що ці кроки дозволили перетворити місто на "зону, вільну від злочинності". 
