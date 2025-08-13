Війська Національної гвардії США почали з'являтися на вулицях Вашингтона через день після того, як президент Дональд Трамп розгорнув війська в місті та взяв під контроль його поліцейські сили, стверджуючи, що насильницькі злочини вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє BBC.

У вівторок ввечері в міських центрах та туристичних місцях навколо столиці США помітили бронетехніку.

За словами офіційних осіб, очікується розгортання 800 військовослужбовців Національної гвардії, а також 500 агентів федеральних правоохоронних органів.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер, демократка, яка заперечує, що злочинність у її місті вийшла з-під контролю, назвала розгортання військ “авторитарним поштовхом”.

Трамп також погрожував аналогічним розгортанням проти Нью-Йорка та Чикаго, двох інших міст, контрольованих демократами.

Після заяви Трампа у понеділок військові у камуфляжі почали поступово прибувати до столиці США. У місті помітили, як вони зводили барикади біля кількох урядових будівель та фотографувалися з туристами.

За словами прессекретаря Білого дому Кароліни Лівітт, у понеділок увечері федеральні агенти заарештували 23 особи.

Агенти сприяють місцевим правоохоронним органам. Вона заявила, що арешти були здійснені за вбивства, злочини, пов'язані зі зброєю, торгівлю наркотиками, розпусні дії, переслідування, небезпечне водіння та інші злочини. “Це тільки початок. Протягом наступного місяця адміністрація Трампа невпинно переслідуватиме і заарештовуватиме всіх насильницьких злочинців в окрузі, які порушують закон, підривають громадську безпеку і наражають на небезпеку законослухняних американців”, ‒ сказала Лівітт.

Фото: EPA/UPG

Директор ФБР Каш Патель пізніше заявив, що агенти ФБР були причетні приблизно до половини цих арештів.І мер Вашингтона, і начальник поліції міста заявили раніше того ж дня, що вони мають ту саму мету, що й федеральні агенти.

Вчора було розпочато полювання на озброєного нападника, який у понеділок увечері вбив чоловіка на Логан-Серкл, одному з наймодніших районів Вашингтона ‒ лише за милю від Білого дому.

За даними місцевих ЗМІ, це було 100-те вбивство, зареєстроване у Вашингтоні цього року.

Стрілянина спонукала Секретну службу США посилити безпеку біля резиденції президента як запобіжний захід.

Згідно з даними про злочинність, опублікованими Столичною поліцією Вашингтона насильницькі злочини досягли піку у 2023 році та впали на 35% минулого року до найнижчого рівня за три десятиліття.