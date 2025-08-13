Італійські винищувачі перехопили російські літаки у Балтійському регіоні

Італійські винищувачі F-35 злетіли з Естонії, реагуючи на російські літаки.

Два італійські винищувачі F-35 вперше піднялися в повітря з Естонії для перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

"Вперше два італійські F-35 злетіли з Естонії у відповідь на російські літаки в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору", – ідеться у повідомленні.

Італійський загін Оперативної групи Повітря – 32-й винищувальний полк на авіабазі в естонському Емарі перебуває в режимі швидкого реагування 24/7, демонструючи прихильність Альянсу до захисту повітряного простору НАТО.

На опублікованих світлинах Командування видно російські винищувачі.