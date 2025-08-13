У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Італійські винищувачі перехопили російські літаки у Балтійському регіоні

Італійські винищувачі F-35 злетіли з Естонії, реагуючи на російські літаки.

Фото: NATO Air Command

Два італійські винищувачі F-35 вперше піднялися в повітря з Естонії для перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

"Вперше два італійські F-35 злетіли з Естонії у відповідь на російські літаки в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору", – ідеться у повідомленні.

Італійський загін Оперативної групи Повітря – 32-й винищувальний полк на авіабазі в естонському Емарі перебуває в режимі швидкого реагування 24/7, демонструючи прихильність Альянсу до захисту повітряного простору НАТО.

На опублікованих світлинах Командування видно російські винищувачі.

  • Від початку 2024 року кількість вильотів винищувачів НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25%.
