Держсекретар США: гарантії безпеки і територіальні питання мають бути частиною переговорів щодо України

«Ми налаштовані оптимістично», - сказав Рубіо.

Держсекретар США: гарантії безпеки і територіальні питання мають бути частиною переговорів щодо України
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати складовою мирних переговорів з Росією, цитує The Guardian.

«Щоб досягти миру, думаю, всі визнають, що доведеться обговорювати гарантії безпеки», - сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що під час діалогу «доведеться також вести розмову про територіальні спори та претензії, і про те, за що триває боротьба».

Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: «Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично».

  • 15 серпня на Алясці пройдуть перемовини Дональда Трампа і Володимира Путіна.
  • The Telegraph пише, що Трамп готується запропонувати очільнику Кремля доступ до рідкісноземельних корисних копалин, щоб стимулювати його припинити війну в Україні.
