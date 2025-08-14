Держсекретар США: гарантії безпеки і територіальні питання мають бути частиною переговорів щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати складовою мирних переговорів з Росією, цитує The Guardian.
«Щоб досягти миру, думаю, всі визнають, що доведеться обговорювати гарантії безпеки», - сказав Рубіо.
Держсекретар США додав, що під час діалогу «доведеться також вести розмову про територіальні спори та претензії, і про те, за що триває боротьба».
Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: «Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично».
- 15 серпня на Алясці пройдуть перемовини Дональда Трампа і Володимира Путіна.
- The Telegraph пише, що Трамп готується запропонувати очільнику Кремля доступ до рідкісноземельних корисних копалин, щоб стимулювати його припинити війну в Україні.