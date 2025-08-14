Держсекретар США: гарантії безпеки і територіальні питання мають бути частиною переговорів щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України повинні стати складовою мирних переговорів з Росією, цитує The Guardian.

«Щоб досягти миру, думаю, всі визнають, що доведеться обговорювати гарантії безпеки», - сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що під час діалогу «доведеться також вести розмову про територіальні спори та претензії, і про те, за що триває боротьба».

Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: «Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично».