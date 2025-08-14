РЖД у вогні
Telegraph: заради досягнення миру Трамп запропонує Путіну корисні копалини на Алясці та на окупованих територіях України

Також Трамп готовий запропонувати Путіну скасування деяких санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Telegraph: заради досягнення миру Трамп запропонує Путіну корисні копалини на Алясці та на окупованих територіях України
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати очільнику Кремля Владіміру Путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин, щоб стимулювати його припинити війну в Україні, пише The Telegraph. 

Серед пропозицій буде надання Путіну доступу до природних ресурсів Аляски для Москви та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкісноземельних корисних копалин на українських територіях, які зараз окуповані Росією.

Вважається, що Україна володіє 10 відсотками світових запасів літію, який використовується у виробництві акумуляторів. Два найбільших родовища літію знаходяться на територіях, що контролюються Росією, і Путін заявив про свої права на цінні корисні копалини, що знаходяться в регіонах, які окупували його війська.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який є серед представників адміністрації, які готують Трампа до зустріччю з Путіним в Анкориджі, вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Виступаючи на пресконференції в середу, Трамп заявив, що Путін зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо не погодиться припинити війну в Україні на їхній зустрічі в п'ятницю.

Зазначимо, за даними NBC, Трамп сказав Зеленському, що не обговорюватиме з Путіним обмін територіями, натомість його мета – припинення вогню. Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів.
