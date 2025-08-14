Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Зеленський та Стармер обговорили гарантії безпеки для України у разі досягнення перемир’я з Росією

Зокрема обговорили важливість досягнення дієвих форматів роботи у межах коаліції охочих.

Зеленський та Стармер обговорили гарантії безпеки для України у разі досягнення перемир’я з Росією
Стармер та Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів «хорошу, корисну» зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером для продовження координування наших позицій. 

«Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи», – повідомив президент. 

Також обговорили продовження програм підтримки української армії, її оборонного виробництва. Президент зазначив, що за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. 

«Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія», – зазначив глава держави. 

Також обговорили інвестиції в українське виробництво дронів. 

«Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні», – наголосив президент.
