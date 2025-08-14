Трамп вважає, що Путін і Зеленський погодяться на мир

На думку президента США Дональда Трампа, Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодяться на мир.
Про це повідомляє Суспільне.
"Завтра у нас зустріч з президентом Путіним. Я думаю, що це буде хороша зустріч, але важливішою буде друга зустріч, яку ми проведемо. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми приведемо з собою деяких європейських лідерів. Можливо, ні. Побачимо, що станеться", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Як зауважив Трамп, він думає, що президент РФ Путін погодиться на мир, так само як і президент України Володимир Зеленський.
“Побачимо, чи зможуть вони порозумітися. І якщо зможуть, це буде чудово", - сказав Трамп.
- Раніше Трамп оцінив ймовірність провалу зустрічі з Путіним у 25%, пояснивши, що головною метою переговорів вважає організацію другої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського для укладення угоди, порівнявши цей процес із “шаховою партією”.
- Президент США Дональд Трамп готується запропонувати очільнику Кремля Владіміру Путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин, щоб стимулювати його припинити війну в Україні.
- За даними NBC, Трамп сказав Зеленському, що не обговорюватиме з Путіним обмін територіями, натомість його мета – припинення вогню. Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів.
