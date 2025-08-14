Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаПолітика

Трамп вважає, що Путін і Зеленський погодяться на мир

Питання, чи порозуміються Путін і Зеленський, вважає Трамп.

Трамп вважає, що Путін і Зеленський погодяться на мир
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

На думку президента США Дональда Трампа, Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодяться на мир.

Про це повідомляє Суспільне

"Завтра у нас зустріч з президентом Путіним. Я думаю, що це буде хороша зустріч, але важливішою буде друга зустріч, яку ми проведемо. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, мною, і, можливо, ми приведемо з собою деяких європейських лідерів. Можливо, ні. Побачимо, що станеться", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як зауважив Трамп, він думає, що президент РФ Путін погодиться на мир, так само як і президент України Володимир Зеленський.

“Побачимо, чи зможуть вони порозумітися. І якщо зможуть, це буде чудово", - сказав Трамп.
